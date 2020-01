O extremo ganês Kelvin Boateng e o guarda-redes búlgaro Dimitar Sheytanov foram inscritos pelo Desportivo das Aves na Liga e ambos podem ser opção para o treinador Nuno Manta para a segunda metade da época.

Kelvin, de 19 anos, destacou-se nos sub-23 na primeira parte de 2019/2020, com 12 golos em 25 jogos disputados, após ter subido da equipa júnior. Já Sheytanov, guardião de 20 anos que chegou do Levski Sofia para esta época, estava a trabalhar com os sub-23, mas ainda não tinha sido utilizado.

Ambos já constam na lista oficial de inscrições da Liga neste mercado de janeiro.

