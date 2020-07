O futebolista português Reko Silva entregou um pedido de rescisão unilateral à SAD do Desportivo das Aves, devido a três meses de salários em atraso, confirmou esta sexta-feira o ex-médio do clube avense, despromovido à II Liga portuguesa.

Miguel Gonçalves Silva, conhecido por Reko, marcou um golo em 12 jogos pela equipa principal avense em 2019/2020, além de ter feito 17 jogos e oito golos pela formação sub-23.

Oriundo do Sp. Braga no início da última época, Reko é o 11.º atleta a desvincular-se do clube do concelho de Santo Tirso por dívidas salariais, depois de Beunardeau, Aflalo, Buatu, Mato Milos, Tshibola, Estrela, Pedro Delgado, Yamga, Rúben Macedo e Welinton.

O defesa e capitão Afonso Figueiredo também saiu do clube esta semana, mas sem especificar os motivos, tal como o avançado Miguel Tavares. Já o médio Bruno Lourenço assinou por três temporadas com o Estoril Praia e o dianteiro ganês Kelvin Boateng rumou por empréstimo à equipa B do FC Porto.