A figura: Wendel

Tinha mesmo de aparece aqui. Se não veja-se. esteve em tudo o que foi fundamental no jogo. A primeira expulsão, a segunda expulsão – que o «atirou» diretamente para a internet – e o primeiro golo com uma assistência. Wendel esteve nas principais ações do jogo, para além de ter tentado ele, próprio, ser prático à equipa. Com tanta influência na partida, teria mesmo de ser ele a surgir aqui.

O momento: minuto 20

O Desportivo das Aves ficou a reduzido a nove jogadores bastante cedo e isso influenciou o resto do encontro. Tudo mudou a partir daí, para o Dep. Aves, mas também para o Sporting, que cercou a área contrária.

Outros destaques

Gonzalo Plata

Melhores jogadores tomam melhores decisões. Arriscam. E quando arriscam, a probabilidade de se darem bem é superior aos outros. Plata pelo menos arriscou. Nem tudo lhe saiu bem, mas o equatoriano foi dos poucos leões que meteu velocidade nas ações, procurou bola e espaços para desequilibrar. Andou na direita, no meio e na esquerda. Em suma, foi o irreverente da equipa.

Vietto

Num melhor contexto, naquele que se espera que Rúben Amorim venha a ter, Vietto pode ser o protagonista que o Sporting tanto necessita. Marcou um golo - e o penálti anda caro na Liga, como se sabe - atirou à trave, mas também foi daqueles que tentou combinações interiores para desbaratar a defensiva contrária. Como se disse, noutro ambiente e contexto no Sporting, talvez possa vir a ser o jogador que promete.

Sporar

Duas oportunidades e golo. O ponta de lança teve uma ocasião flagrante a fechar o primeiro tempo. Essa atirou-a para a bancada, mas depois, quando até era mais difícil fez um golo à matador: no meio dos centrais, de cabeça. Fundamental para desbloquear o resultado e, por isso, aparece neste espaço.

Acuña

Igual a ele próprio e a jogada tantas vezes repetida desde que chegou a Alvalade. Bola em Acuña, bola na área adversária, cruzada. ‘Huevo’ Acuña é o tipo de futebolista que qualquer treinador precisa e, num jogo em que foi preciso paciência, também lembrou que muitas das vezes é preciso alguém romper com o estabelecido. A dedicação desta tarde/noite foi igual a tantas outras e os adeptos reconheceram-no.

Luiz Fernando

Um amarelo por protestos, outro no momento mais pornográfico da Liga. Um lance, como é evidente, não devia ter levado a outro. Quer isto dizer que um jogador que tem um cartão amarelo por palavras só se pode queixar dele próprio quando agarra ostensivamente um adversário e leva ordem de expulsão. Deixou os colegas em apuros e só a ele cabe a responsabilidade.