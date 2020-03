Os médicos do Desportivo das Aves, André Faria Couto e Filipe Puga, vão estar ao dispor dos sócios e adeptos do clube do concelho de Santo Tirso, para a «renovação de medicação crónica e esclarecimento de qualquer dúvida», anunciou o clube, esta segunda-feira.

O clube ativa a medida «numa fase em que o recurso ao Serviço Nacional de Saúde se encontra dificultado» e os dois profissionais de saúde vão estar disponíveis ao universo avense através de e-mail e no contacto via telemóvel.