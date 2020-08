O Benfica e o Rio Ave foram as equipas com maior tempo útil de jogo na Liga da época passada, ambas com 57 por cento de tempo útil.

A partida entre as duas equipas na Luz foi, de resto, o segundo jogo com maior tempo útil jogado, com 68 por cento, apenas suplantado peço Portimonense-V. Guimarães, com 72 por cento de tempo útil disputado.

De resto, o V. Guimarães completa o pódio deste parâmetro, segundo os dados divulgados agora pela Liga, com 56 por cento.

No fundo desta tabela surge o Desp. Aves, com apenas 50 por cento de tempo útil. Os avenses estiveram também nos quatro jogos com pior média: Moreirense-Desp. Aves (42 por cento), Desp. Aves-Santa Clara (42 por cecnto), Boavista-Desp. Aves (44 por cento) e Belenenses-Desp. Aves (44 por cento).

De referir que a última época foi aquela em que se registou a maior média de tempo útil de jogo das últimas seis épocas, com um total de 54,47 por cento.