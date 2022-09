O Governo pretende, em breve, apresentar medidas destinadas a prevenir e combater o fenómeno da violência no desporto.

«A violência no desporto é transversal a algumas modalidades, e desde o futebol profissional ao futebol amador, portanto, quando estamos a falar de combate à violência no desporto, estamos a falar de uma luta contínua. É isso que o Governo está a preparar. Já disse várias vezes que o Governo está a ultimar um pacote de medidas para reforçar a prevenção e medidas de força de combate à violência», afirmou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, após a apresentação da Semana Europeia do Desporto.

João Paulo Correia lembra que «já passaram alguns anos das últimas medidas, pelo que chegou a hora de introduzir novas medidas».