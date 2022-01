Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 25 óbitos associados à covid-19 e mais 39 074 casos, indica o boletim diário epidemiológico desta terça-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Pelo segundo dia consecutivo, foram registados quase 40 mil novos casos.

O número de internados subiu para 1311 (mais 60 do que na véspera), sendo que destes 158 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 15).

O maior número de infetados regista-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 16.989 casos, seguindo-se o Norte com 14.094, o Centro com 4.285, o Alentejo com 1.154 e o Algarve com 1.021.

No arquipélago da Madeira, verificaram-se 1.152 novos casos e, nos Açores, foram registados 379.

Existem 25 vítimas mortais a registar: 15 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte e uma em Alentejo, Algarve e Açores.

Existem mais 3.442 contactos em vigilância, num total de 201.004. Esta quinta-feira, foram dadas como recuperadas da doença 30.707 pessoas.