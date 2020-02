Hulk, atual jogador do Sanghai SIPG, escolheu o Dia dos Namorados para publicar a primeira fotografia ao lado da atual companhia, Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher, Iran.

O internacional brasileiro separou-se de Iran Ângelo em setembro de 2019, após doze anos de união e três filhos em comum. Em dezembro, Hulk assumiu a relação com Camila, gerando enorme polémica familiar.

Camila Ângelo acabou por eliminar as suas contas nas redes sociais e o casal tem optado pelo recato, nesta fase mais conturbada. Agora, o avançado de 33 anos decidiu partilhar uma imagem ao lado da namorada, no Dubai, revelando ainda uma troca de alianças, com pulseiras a condizer.

Fique com a declaração de amor de Hulk e veja as fotografias de Camila Ângelo na galeria em anexo neste artigo.