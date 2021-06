O presidente da Federação Dinamarquesa de Futebol afirmou nesta quarta-feira que a atitude da UEFA, decidindo retomar o jogo do Euro 2020 com a Finlândia depois do colapso de Christian Eriksen, foi «errada e completamente inaceitável».

«Foi uma decisão errada e completamente inaceitável que os jogadores tivessem que entrar em campo pouco tempo depois de terem passado por uma experiência horrível. Os jogadores e treinadores não podem ser colocados nessa situação», disse Jesper Moller em comunicado.

Em reunião com os jogadores e equipa técnica das duas seleções, a UEFA terá alegadamente apresentado três soluções para terminar a partida, sendo elas retomar o jogo no próprio dia, retomar o jogo no dia seguinte ou assumir a derrota da Dinamarca por desistência, sendo atribuido o resultado de 3-0 favorável à Finlândia. A UEFA não tardou em desmentir essa informação.

O comportamento da entidade perante o sucedido já tinha sido criticado pelo antigo guarda-redes e internacional dinamarquês Peter Schmeichel, que denunciou a «ameaça» feita à seleção dinamarquesa.

«Temos de pensar em alterar as regras para que nunca mais nos encontremos na mesma situação. O que aconteceu no sábado não deve voltar a acontecer», reforçou o presidente da federação dinamarquesa.

A Dinamarca acabou por perder o encontro com a Finlândia por 1-0. Eriksen ainda está hospitalizado em Copenhaga a recuperar.