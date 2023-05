Diogo Gonçalves foi nesta quinta-feira o herói do Copenhaga, ao marcar, um minuto depois de entrar em campo, o golo que valeu ao Copenhaga o apuramento para a final da Taça da Dinamarca.

Na segunda mão da meia-final da prova, e depois de o Nordsjaelland ter vencido por 3-2 no primeiro jogo, o ex-Benfica entrou aos 77m, e no minuto seguinte foi o autor do 5-3 que valeu o bilhete para a final da competição, na conversão de um penálti.

No jogo decisivo, Diogo Gonçalves vai defrontar outro português, o médio Pedro Ferreira, que foi titular na vitória do Aalborg por 4-1, sobre o Silkeborg, depois do empate na primeira mão.