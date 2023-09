Morten Hjulmand estreou-se nesta quinta-feira pela seleção da Dinamarca, entrando aos 58m na goleada do conjunto nórdico sobre San Marino, na quinta jornada do grupo H, da fase de apuramento para o Europeu 2024.

O médio do Sporting ficou muito perto de uma estreia de sonho, mas, à semelhança do que lhe aconteceu no fim de semana pelo Sporting, frente ao Sp. Braga, viu o VAR anular-lhe um golo.

E era um golaço de um jogador que não marca desde outubro de 2019 e que parece não andar com muita sorte nesse capítulo.

Valeram assim os golos de Hojberg (26m), Maehle (28m), Wind (40m) e Poulsen (90+3).

Este resultado permite à Dinamarca manter o segundo lugar do grupo, com 10 pontos, menos 12 do que a Finlândia, que venceu o Cazaquistão por 1-0, e em igualdade com a Eslovénia, que derrotou a Irlanda do Norte (4-2).