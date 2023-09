Depois da derrota surpreendente contra a Moldova, a Polónia regressou aos triunfos no grupo E da fase de apuramento para o Euro 2024. A seleção orientada por Fernando Santos derrotou as Ilhas Faroé por 2-0 e continua viva na luta pelo apuramento.



Apesar de defrontarem uma das seleções mais modestas da zona Euro, os polacos precisaram de 73 minutos para quebrarem a resistência contrária. Robert Lewandowski fez, de grande penalidade, o 1-0 e dez minutos depois, fixou o 2-0 final.



A Polónia aproveitou o empate entre os dois primeiros classificados. Em Praga, República Checa e Albânia empataram a uma bola.



Os checos adiantaram-se no marcador por Cerny, aos 56 minutos, mas volvidos dez minutos os albaneses responderam por Bajrami. Feitas as contas, a República Checa lidera com oito pontos, seguida da Albânia com sete e da Polónia, com seis.



Já no grupo G, a Hungria venceu a Sérvia, em Belgrado, por 2-1 numa partida à porta fechada. Os sérvios chegaram à vantagem graças a um autogolo de Szalai (10m), mas os magiares viraram a partida com golos de Varga (34m) e Orban (36m).



No outro jogo deste grupo Lituânia e Montenegro empataram 2-2.



A Hungria é líder com dez pontos, mais três que a Sérvia e mais cinco do que Montenegro.