O Villarreal venceu fora de portas o «carrasco» do Tottenham, o Dínamo de Zagreb, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



Com o ex-Sporting Ristovksi de início, campeões croatas marcaram aos 26 minutos, mas o VAR anulou o lance. Assim, o golo de Orsic não contou. Em cima do intervalo, o «Submarino Amarelo» chegou ao golo que lhe acabaria por dar o triunfo. O VAR descortinou um braço de Kevin Theophile-Catherine na área do Dínamo e o árbitro apitou penálti que Moreno transformou em golo.



Com esta derrota, o Dínamo está assim obrigado a conseguir mais uma reviravolta histórica como aquela que protagonizou contra o Tottenham para chegar às meias-finais. Já Emery, técnico do Villarreal, está perto de chegar, uma vez mais na carreira, aos jogos decisivos da Liga Europa.