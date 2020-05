Roger Federer foi o desportista mais bem pago no último ano. Segundo a Forbes, o tenista suíço arrecadou um total de 106,3 milhões de dólares, qualquer coisa como 95,6 milhões de euros. A maior dos ganhos do recordista de torneios do Grand Slam (que nos últimos dois anos até não conquistou qualquer major) está relacionada com patrocínios: 100 milhões de dólares.

No segundo lugar da lista do ranking masculino surge Cristiano Ronaldo. O avançado da Juventus volta a ser o futebolista mais bem pago do planeta, depois de no ano passado ter ficado atrás de Lionel Messi, que liderava a lista da Forbes e agora surge a fechar o pódio. Ronaldo ganhou 105 milhões de dólares (94,5 milhões de euros): 60 milhões de dólares (€54M) em salários e 45 em patrocínios. Messi recheou as contas com mais 93,6 milhões de euros: ganhou mais do que o português em salários (72 milhões de dólares, 64,7 milhões de euros), mas «ficou-se» pelos 32 milhões de dólares (€28,8M) em patrocínios.

De referir que a lista masculina da Forbes é liderada pela primeira vez por um tenista. No top-10, Federer é, aliás, o único tenista presente: há três futebolistas, três basquetebolistas da NBA, um golfista e dois jogadores de futebol americano (NFL)

Algumas modalidades sofreram uma forte contração nos ganhos devido ao novo coronavírus: casos do basquetebol, do golfe, do basebol, entre outras. O futebol teve um crescimento residual, mas não graças a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar: os três auferiram menos do que no ano anterior.

Confira o top-10 dos desportistas mais bem pagos entre 1 de junho de 2019 e o final de maio de 2020 na GALERIA ASSOCIADA.