Diogo Bessa anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, que vai terminar a ligação de uma década ao FC Porto. O lateral esquerdo de 22 anos estava na equipa B dos dragões e fez 19 jogos na temporada 2020/21.



No clube portista desde a época 2010/11, Diogo Bessa ficou ligado à história do FC Porto ao vencer a Youth League em 2018/19. O jovem foi utilizado na fase de grupos da competição, embora Tiago Lopes (atualmente no Leganés de Espanha) tenha sido a primeira opção ao longo da prova.



«10 anos! Dez longos anos de dragão ao peito, onde aprendi muito sem dúvida alguma, onde cresci tanto como jogador e como pessoa e onde fui muito feliz também», escreveu o lateral esquerdo.