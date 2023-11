Diogo Dalot concedeu uma entrevista ao Utd Podcast, durante a qual revelou uma conversa que teve com Raphael Varane: tudo aconteceu quando estavam em Wembley, após terem vencido a Taça da Liga Inglesa, frente ao Newcastle.

«Lembro-me de falar com o Rapha (Varane), quando estávamos a levantar o troféu, e lhe dizer que temos de lá voltar e vencer mais vezes. É um sentimento indescritível estar lá em cima e ver os adeptos a celebrar», contou Dalot.

«Eu falava com pessoas que estão no clube há muito tempo e que me diziam que uma final naquele estádio é muito especial e, depois de a jogar, percebi porquê. À janela do hotel, estive cinco a dez minutos a apreciar os fãs a interagir. Vi pais com os filhos e adeptos de ambas as equipas, todos a tirar fotos uns com os outros.»

Nesta conversa com o referido podcast, Diogo Dalot falou também sobre a ligação com os adeptos e garantiu que será «apenas uma questão de tempo para estes serem recompensados».

«Está no DNA do Manchester United termos uma grande ligação com os adeptos e gosto de me ver como um jogador apaixonado. Nos anos que tenho passado aqui, sinto que é esta paixão que guia o clube. Quero contribuir para a felicidade dos adeptos, que estão sempre lá para nos ver, mesmo várias horas antes do jogo.»

Esta época, o antigo jogador do FC Porto já leva 17 jogos e apontou um golo, sendo peça fundamental da equipa de Erik ten Hag.