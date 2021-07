Jaime Antunes foi confirmado esta sexta-feira como vice-presidente efetivo do Benfica.

O candidato à presidência das águias em 2003 assume este cargo na sequência da renúncia de Luís Filipe Vieira. Rui Costa subiu a presidente e é substituído por Antunes na vice-presidência, ele que até agora ocupava o cargo de vice suplente.

«A direção do Sport Lisboa e Benfica reuniu esta manhã para formalizar, no âmbito dos estatutos, as alterações necessárias à sua composição em face da renúncia ao mandato de Luís Filipe Vieira. Jaime Antunes foi confirmado como vice-presidente efetivo», lê-se, no comunicado dos encarnados.