Luís Filipe Vieira enviou duas cartas esta quinta-feira a informar que renuncia aos cargos que ocupava no Benfica. As cartas têm efeitos imediatos e efetivos, pelo que, a partir desse momento, Vieira deixou de ser presidente do clube e da SAD.



O dirigente foi eleito presidente do Benfica pela primeira vez a 31 de outubro de 2003. Em outubro de 2020 foi reeleito presidente do clube e reconduzido para um sexto mandato que chegaria ao fim em 2024.



Porém, na sequência da «Operação Cartão Vermelho», Luís Filipe Vieira começou por suspender funções. Entretanto, a 15 de julho, colocou um ponto final numa ligação de perto de 18 anos ao clube encarnado.



