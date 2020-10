O Benfica anunciou na noite deste sábado que o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou o recurso interposto pelas águias à interdição aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF ao Estádio da Luz.



Com a aceitação do recurso por parte do TAD, a decisão inicial do CD fica de imediato suspensa.



«O Colégio Arbitral delibera, por unanimidade, decretar, provisoriamente, a medida cautelar de suspensão da execução da sanção disciplinar de realização de um jogo à porta fechada e na sanção de multa de 10 200 euros», pode ler-se no despacho do TAD.



Em causa estão, importa recordar, factos ocorridos no jogo disputado entre o Gil Vicente e o Benfica, em Barcelos, no mês de fevereiro.

Esta decisão do TAD permite, para já, aos encarnados continuarem a usar a Luz para os jogos em casa até que haja uma decisão final sobre o caso.