Os jogadores do Sporting Dário Essugo e Luís Neto, bem como dois funcionários do Vitória de Guimarães, vão ter de responder a um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes que ocorreram no relvado no embate entre os dois emblemas, a 9 de dezembro, no Estádio Dom Afonso Henriques.

Os factos em análise dizem à confusão que se registou juntos aos bancos depois de Luís Neto se ter envolvido numa altercação com um apanha-bolas que acusou de estar a retardar o reinício de um jogo que acabou com triunfo da equipa minhota por 3-2.

Além de Luís Neto, a confusão envolveu vários outros jogadores, entre os quais Dário Essugo que, entretanto, foi emprestado ao Desportivo de Chaves. Além dos dois jogadores do Sporting, dois funcionários do Vitória, Arnaldo da Silva e Ricardo de Matos, também foram alvos de processos disciplinares.

Este processo foi enviado, noa passado dia 8, para a Comissão de Instrutores da Liga.

As imagens da confusão no Dom Afonso Henriques: