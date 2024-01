A 5 de janeiro cumpriram-se dez anos da morte de Eusébio e se no passado dia 6 os jogadores do Benfica entraram em campo em Arouca com o nome da glória do Benfica nas costas das camisolas de jogo, nesta quarta-feira, na receção ao Sp. Braga, tiveram lugar mais homenagens à figura maior da história dos encarnados.

Ainda antes do jogo começar, Eusébio foi o tema do habitual espectáculo de luzes, com imagens do Pantera Negra nos ecrãs do estádio e estrelas projetadas no relvado.

Os jogadores do Benfica apresentaram-se ainda no jogo com fumos negros com a imagem do ex-futebolista e pouco depois do golo decisivo de Aursnes os adeptos do clube encarnado recuperaram um hábito que adotaram até muito tempo depois do desaparecimento de Eusébio, a 5 de janeiro de 2014: cantar pelo nome dele ao minuto 72, correspondente à idade que completaria escassas semanas após a morte. Nesse minuto, os anéis LED que separam os pisos 0, 1, 2 e 3 do Estádio da Luz foram preenchidos com o nome de Eusébio e as mensagem «descansa eternamente» e «tu és o nosso rei».