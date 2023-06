Dino Toppmoller é o novo treinador do Eintracht Frankfurt, anunciou esta segunda-feira o emblema germânico.

O técnico de 42 anos assinou um contrato válido até 2026 e sucede assim a Oliver Glasner como timoneiro da formação onde joga o português Aurélio Buta.

Toppmoller, refira-se, foi adjunto de Julian Nagelsmann nos últimos três anos, no Leipzig e no Bayern Munique. Como treinador principal, destacou-se sobretudo no Dudelange, onde conseguiu o feito de levar pela primeira vez uma equipa do Luxemburgo à fase de grupos da Liga Europa.

Como jogador, Toppmoller representou o Eintracht na temporada de 2002/03.