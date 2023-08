Estalou o verniz entre Randal Kolo Muani e o Eintracht Frankfurt, clube onde milita o avançado francês. O jogador viu uma proposta de 80 milhões de euros do Paris Saint-Germain (PSG) ser rejeitada e resolveu entrar em greve, tendo informado que não iria comparecer nos treinos, segundo o comunicado do clube alemão.

«O avançado informou a direção do Eintracht que não participará no último treino de hoje, antes do jogo de quinta-feira contra o Sofia, a contar para o play-off [da Liga Conferência]», pode ler-se.

Inconformado com a decisão dos dirigentes do Eintracht Frankfurt, o francês ‘declarou-se’ ao PSG, através da Sky Sport alemã. Tendo contrato com os alemães até 2027, o jogador pretende mesmo mudar-se para o Paris Saint-Germain (PSG) e afirmou tratar-se de «uma oportunidade única» na sua carreira.

«Devo muito ao Eintracht Frankfurt. Os adeptos conquistaram o meu coração e sempre mantive uma postura profissional exemplar. Até ao último momento, empenhei-me ao máximo pelo clube. No entanto, não é segredo que o Paris Saint-Germain apresentou uma oferta recorde por mim. A transferência para o Paris é uma oportunidade única para mim. Tenho partilhado o meu desejo com os responsáveis. Espero e desejo que o Frankfurt aceite a oferta de Paris e me permita efetuar esta transferência», salientou o avançado.

De acordo com a emissora alemã, o jogador até já tem os termos acordados com os parisienses, ficando a faltar o acordo entre os clubes.

Quem não ficou satisfeito com a postura de Muani foi Markus Krösche, diretor desportivo do clube germânico. Após o último treino de preparação do jogo frente ao Levski Sofia, a contar para o playoff da Liga Conferência, o dirigente demonstrou o seu desagrado.

«Passámos a conhecer o Randal de outra forma e o seu verdadeiro carácter. Neste momento, ele está sob muita pressão e esta reação é o resultado disso, que é errado. Deixámos isso claro com ele», começou por dizer.

Markus Krösche deixou um aviso: «Vamos jogar o jogo contra o Levski Sofia sem ele. O seu comportamento não tem qualquer influência no desenvolvimento da transferência. O que interessa agora é o importante jogo contra o Sófia. É um jogo prioritário e de grande importância para o clube. A nossa equipa tem muita qualidade e está totalmente concentrada no jogo de amanhã».

Neste momento, de acordo com a Sky Sport germânica, Randal Kolo Muani já deixou a cidade de Frankfurt e está a viver com a sua família em Paris, à espera de um acordo entre os clubes. A mesma fonte adianta ainda que o PSG está mesmo disposto a pagar os 80 milhões de euros a pronto.