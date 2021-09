Rui Costa anunciou nesta terça-feira a candidatura à presidência do Benfica, nas eleições marcadas para o dia 9 de outubro.

Depois de Francisco Benitez ter sido o primeiro a assumir publicamente a intenção de se candidatar à sucessão de Luís Filipe Vieira, foi o seu antigo vice-presidente, que lhe sucedeu após o afastamento, o primeiro a avançar oficialmente com a candidatura.

Numa curta declaração aos jornalistas, o antigo jogador definiu o objetivo de «unir todos os que amam o Benfica» e «devolver o clube à glória».

«É com o Benfica no coração que estou aqui a anunciar que sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Não é surpresa para ninguém se disser que respiro Benfica desde que nasci», disse Rui Costa, cuja candidatura tem como lema «Por todos. Com todos. Benfica».

Rui Costa, de 49 anos, assumiu a presidência do Benfica a 9 de julho, na sequência da suspensão do mandato por parte de Luís Filipe Vieira, que posteriormente se demitiu, após ter sido constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.