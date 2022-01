O intervalo da final do SuperBowl é sempre um dos momentos mais aguardados da final da NFL, porque atrai mesmo quem não gosta de futebol americano. Com o jogo decisivo desta época a ser jogado em Los Angeles, no magnífico SoFi Stadium, NFL, artistas e patrocinador não fizeram por menos e, numa super produção, apresentaram os protagonistas.

Emimem, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e Dr. Dre são os protagonistas de um espetacular trailer, sobretudo na última parte.