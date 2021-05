Companheiro de David Luiz e Diego Costa nos tempos de Chelsea, Ramires aprova a contratação da dupla pelo Benfica. Ambos estão na lista de desejos de Jorge Jesus para 2021/22.



Atualmente livre no mercado, o médio brasileiro, que rescindiu contrato com o Palmeiras no fim do ano passado, também gostava, aliás, de entrar no pacote de reforços e regressar à Luz.



Esteve perto de regressar ao Benfica, mas o negócio caiu. Agora é a vez de David Luiz regressar? Indicaria a contratação dele?



Sem dúvida. Se tiver a oportunidade de falar com o David, se tiver esta possibilidade de fechar com o Benfica… ele é muito querido dentro do clube. Eu, Ramires, voltava, mas o David tem que fazer o que o coração dele mandar. Ele é super amigo do presidente Luís Filipe Vieira, tem uma ótima relação com Jesus. Seria fixe ver o David Luiz com a camisola do Benfica outra vez.



Voltaria para jogar em alto nível?



Com certeza. Estava a jogar no Arsenal, muitas vezes como titular… mas jogaria [em alto nível] não só em Portugal, né? Em vários campeonato na Europa e também no Brasil.



Fale-se muito também da possibilidade de o Benfica contratar o Diego Costa, com quem você também jogou (no Chelsea). Aprovaria?



Com certeza. O Diego encaixaria em qualquer equipa. É um grande ponta de lança, tem muita qualidade. Somos amigos, né? Trocamos muitas mensagens, conversamos com frequência. Se ele viesse me perguntar sobre o Benfica, com certeza diria: 'Cara, tem que fechar os olhos e ir. Vai ser muito feliz lá'.



Vocês ainda não conversaram sobre o Benfica?



Não, não… agora ele está a fazer suspense.



Já pensou Diego Costa e Jorge Jesus juntos no Benfica? Duas personalidades fortes... funcionaria?



Acho que sim, porque o Jorge Jesus é um treinador que consegue extrair o melhor dos jogadores. Eles se dariam bem, sim. Agora, é verdade, são duas pessoas com personalidade muito forte, haveria atritos. Mas daria certo, sim. O David Luiz também é um jogador que tem uma personalidade muito forte, mas morre de amores pelo mister, e o mister por Jesus por ele.



Volta o David Luiz, contrata o Diego Costa… então só vai faltar o Ramires, certo?



[Risos] Aí seria um sonho mesmo. Seria um sonho voltar a jogar com o David, com o Diego e até mesmo trabalhar com o Jesus. Vamos ver, entrego o meu destino a Deus. Vamos ver o que é melhor para todos.