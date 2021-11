A Federação Portuguesa de Futebol tem desenvolvido um trabalho interessante na deteção de jogadores que despontam em outros países e que têm raízes lusas.



Com Raphael Guerreiro e Anthony Lopes como exemplos mais flagrantes, esta política inclusiva que resulta do trabalho do Departamento de Observação tem apresentado resultados interessantes.



As convocatórias para as seleções jovens de Portugal servem de convite para um período de análise em contexto específico e de aliciante para promessas que podem optar por representar os países de origem.



Observando as convocatórias atuais das seleções jovens, dos sub-17 aos sub-20, encontramos vários exemplos de jogadores que não nasceram nem competiram em Portugal. Porém, todos são elegíveis e demonstram interesse em representar a seleção nacional. Alguns podem mesmo chegar à equipa principal.



CONHEÇA MELHOR OS JOGADORES QUE PORTUGAL DESCOBRE EM OUTROS PAÍSES.