O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) impôs esta terça-feira duras sanções à Federação Equatoriana de Futebol (FEF), a propósito do caso Byron Castillo, apesar de ter reconhecido a elegibilidade do jogador.

No passado mês de maio, refira-se, o Chile apresentou uma queixa contra o Equador, alegando que Castillo é colombiano e a utilização nos jogos de apuramento para a prova que se realiza no Qatar foi ilegal.

A presença no Mundial não está em causa, mas o TAS impõe «uma dedução de 3 pontos à FEF na próxima fase preliminar de qualificação para a Copa do Mundo, e a FEF é condenada a pagar uma multa de 100.000 francos suíços (cerca de 100 mil euros) à FIFA no prazo de 30 dias».

A própria FIFA já tinha confirmado a presença do Equador no Qatar, mas o Chile recorreu para a última instância possível, o TAS.