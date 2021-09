O FC Porto foi a equipa mais representada no onze ideal da 6.ª jornada da Liga, feita da combinação de notas dos jornalistas do Maisfutebol com as atribuídas pela plataforma SofaScore, nossa parceira.

Mehdi Taremi, Luis Díaz e Wendell são os representantes dos azuis e brancos. A equipa desta ronda tem ainda dois jogadores do Sporting, dois do Portimonense e ainda jogadores de Marítimo, Benfica, Famalicão e Sp. Braga.

Destaque para as notas máximas atribuídas pelo Maisfutebol a Paulo Victor, guarda-redes do Marítimo, e ao médio do Portimonense, Lucas Fernandes.