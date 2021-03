Quatro jogadores do FC Porto e dois do Benfica. Somados, os dois rivais estão em maioria na equipa da 23.ª jornada, eleita em parceria do Maisfutebol (1 a 5) com a SofaScore (1 a 10).

Sérgio Oliveira é o mais bem pontuado num onze em que conta com os companheiros de equipa Marchesín, Pepe e Zaidu, determinantes para o triunfo sobre o quinto classificado Paços de Ferreira (2-0), que valeu ao campeão nacional o regresso à vice-liderança. Do lado do Benfica, destaque para Diogo Gonçalves e Seferovic, uma «sociedade» que construiu os dois golos que valeram a vitória diante do Boavista.

De resto, há mais cinco clubes representados (com um elemento cada) numa equipa onde nenhum jogador teve nota máxima da redação do Maisfutebol, cujos jornalistas estão presentes em todos os estádios.