2019 está no final, portanto, resta-nos arranjar um espaço bem grande e seguro nas nossas memórias para guardar as melhores exibições individuais do ano. Houve vários lances, desde golos de Messi ou Ronaldo, a passes geniais De Jong, Bernardo ou Alexander-Arnold que nos fizeram saltar do sofá.



Houve outros protagonistas, é verdade, mas só podem jogar com 11. Pela vasta qualidade dos selecionáveis, o Maisfutebol oferece-lhe o onze do ano montado em 4-2-4 com clara propensão ofensiva.



Esta escolha está carregada de subjetividade, ainda que alguns nomes sejam indiscutíveis. É necessário sublinhar os primeiros seis meses de Hazard pelo Chelsea, o ano deslumbrante de Fabinho, as defesas incríveis de Ter Stegen ou a qualidade de Mbappé que nos faz esquecer que tem 21 anos sempre que joga. Eram claros candidatos à titularidade.



Veja o onze do ano na galeria associada.