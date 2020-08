O Liverpool divulgou esta quinta-feira imagens do equipamento alternativo.

A camisola e os calções são em azul esverdeado, com uma lista lateral a preto, cor utilizada tambem no colarinho e no rebordo das mangas.

Por todo o equipamento há pormenores gráficos inspirados nos portões de Anfield e na ligação da cidade à música.

Veja as imagens na galeria associada.