Javier Pedro Saviola Fernández, 39 anos, um dos melhores avançados a passar pelo futebol português. Chamavam-lhe El Conejo [o coelho], pela rapidez da corrida e o formato dos dentes da frente. E Javier respondia com golos, muitos.



Nos três anos com o Benfica foram 39 - os mesmos da idade atual -, mas a carreira de Javier vai muito além da passagem pela Luz. Na seleção da Argentina fez 11 golos em 40 jogos, esteve num Campeonato do Mundo, numa Copa América, numa Taça Confederações e nuns Jogos Olímpicos.



Cria do River Plate, Saviola jogou quatro anos no Barcelona e dois no Real Madrid, com passagens ainda pelo Mónaco e pelo Sevilha. Abandonou os relvados em 2015 no clube onde tudo começou, o River, e logo depois escolheu Andorra para viver e criar a família.



Em grande entrevista ao Maisfutebol a partir da sua casa com vista para os Pirenéus, Javier Saviola solta o pensamento e a conversa é livre, carregada de memórias e opiniões quase poéticas. Um cavalheiro para ler e ver a partir das 23 horas na MF TOTAL.



