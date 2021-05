Morreu aos 91 anos de idade, no seu estúdio de verão en Northampton, Massachusetts, o escritor Eric Carle, que se tornou famoso sobretudo por ser o autor e ilustrador do livro infantil «A lagartinha muito comilona». A família disse que Carle morreu no domingo com os seus parentes a seu lado, tendo o anúncio sido feito pela Penguin Young Leaders.

Autor de mais de 70 livros, Eric Carle começou a ilustrar em 1967, depois de trabalhar numa agência publicitária. Estudou na prestigiada escola de arte «Akademie der Bildenden Künste», na Alemanha, país onde residiu na infância. Em 1952 regressou aos Estados Unidos para trabalhar como designer gráfico no The New York Times.

Lançou o primeiro livro de sua completa autoria em 1968, o «1,2,3, to the Zoo», ao qual se seguiu o verdadeiro sucesso da carreira de Eric Carle: «The Very Hungry Caterpillar» (A lagartinha muito comilona, em português), o qual foi publicado pela primeira vez em 1969 e vendeu desde então mais de 55 milhões de cópias, sendo traduzido 60 idiomas e adaptado a uma peça de teatro.