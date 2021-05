A Itália venceu este sábado a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Zitti e buoni”, interpretado pelos Måneskin, num concurso em que Portugal alcançou o 12.º lugar.

A nação lusa fez-se representar pelos The Black Mamba, com o tema "Love is on my side", que conquistou 153 pontos.

Os italianos somaram 524 pontos, tendo ficado à frente da França (segunda com 499 pontos) e da Suíça, que acabou em terceiro, com 432 pontos.

Este ano entraram 39 países em competição, mas à final chegaram 26, dos quais 20 foram apurados em duas semifinais, que decorreram na terça e na quinta-feira.