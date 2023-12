Um adepto morreu este domingo durante o encontro entre o Granada e o Athletic Bilbao, nas bancadas. O jogo foi entretanto suspenso.

A informação foi avançada pelas duas equipas, nas redes sociais.

«Desde o clube queremos enviar as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, assim como a toda a família do Granada», lê-se, na nota do Granada.

De acordo com a imprensa espanhola, a pessoa em questão sofreu uma paragem cardiorrespiratória, situação que, de resto, foi alertada pelos restantes adeptos presentes nas imediações.

Na altura em que a partida foi suspensa, o Athletic vencia por 1-0.

⚠️ @LaLiga y ambos clubes se han puesto de acuerdo para suspender el partido por el fallecimiento del aficionado en Los Cármenes.

⚫️ El Athletic Club lamenta profundamente el suceso y manda un mensaje de ánimo a sus familiares.#GranadaAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2023

Desde la Entidad queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados, así como a toda la familia granadinista.



El partido entre el Granada CF y el Athletic Club, suspendido tras el fallecimiento de un abonado de nuestro Club. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 10, 2023

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)