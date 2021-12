O Sevilha rezou a todos os santinhos, marcou um golo e sobreviveu ao inferno de San Mamés. Num jogo em que foi quase sempre dominado pelo Athletic, o conjunto de Julen Lopetegui venceu e manteve o segundo lugar e a pressão sobre o Real Madrid na liga espanhola.



Thomas Delaney, aos 37 minutos, fez o único golo do jogo com um bom remate de pé esquerdo. Antes e depois disso, pareceu quase impossível que os bascos não fizessem um único golo a Bono.



O Sevilha superou a eliminação da Liga dos Campeões e a ausência de seis habituais titulares com uma lição perfeita de sobrevivência. Também é futebol.



Fernando e Óliver Torres, ex-FC Porto, e Gudelj, ex-Sporting, jogaram pelo Sevilha. Os antigos dragões estiveram na equipa inicial.



