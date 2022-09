Três dias após vencer o FC Porto na Liga dos Campeões, o At. Madrid goleou o Celta de Vigo por 4-1.

Com o português João Félix a começar no banco e com Jan Oblak de fora da ficha de jogo, foi Correa, o substituto do português a inaugurar o marcador logo aos 9m.

Para se verem mais golos foi preciso esperar pela segunda parte. De Paul fez o 2-0 aos 50m e, já com Félix em campo, Carrasco apontou o 3-0.

Pouco depois, Veiga ainda reduziu para a equipa galega, mas aos 83m os colchoneros chegaram ao quarto golo, num lance em que Unai Núñez intercetou o que seria uma assistência de Matheus Cunha para Félix, enganando o ex-FC Porto Marchesín.

O adversário do FC Porto chega assim aos 10 pontos, que lhe vale o quarto lugar.