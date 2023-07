César Azpilicueta foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Atlético de Madrid.

O defesa internacional espanhol deixa o Chelsea a custo zero, após 11 anos a representar o clube londrino, onde foi capitão.

Azpilicueta, de 33 anos, assina por uma temporada com os «Colchoneros».

Esta manhã o Chelsea confirmou a sua saída do clube, deixando-lhe uma mensagem de despedida e agradecimento no site oficial e horas mais tarde, foi anunciado como reforço do Atlético de Madrid.