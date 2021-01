O Atlético de Madrid, líder da Liga espanhola, caiu com estrondo na segunda eliminatória da Taça do Rei, ao perder com o Cornellà, sétimo classificado da 2.ª divisão B espanhola.

Com o português João Félix na equipa titular, os colchoneros foram a Barcelona para serem eliminados graças a um golo apontado por Jimenez, logo aos sete minutos.

Com uma exibição muito apagada, a equipa de Diego Simeone – Félix saiu aos 75m - ficou ainda numa situação mais delicada depois de Ricard ter sido expulso por acumulação de amarelos, pouco depois dos 60m.

Nos outros jogos de equipas com jogadores portugueses, Granada apurou-se ao vencer no terreno do Leonesa por 2-1, nem Domingos Duarte nem Rui Silva. O Betis também não teve William Carvalho em campo, mas venceu por 3-1 o Multivera.

O Rayo Vallecano, da segunda divisão espanhola, com Bebé na equipa titular, eliminou o Haro Deportivo, ao vencer por 3-1.

