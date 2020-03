O Atlético de Madrid, em parceria com a organização sem fins lucrativos Make A Wish, realizou o sonho de Alistair, um menino escocês de oito anos com seis defeitos cardíacos.

Esta iniciativa permitiu ao jovem adepto «colchonero», juntamente com a sua família, visitar o centro de treinos do clube, onde esteve com os jovens jogadores do Atlético da idade dele, visitar o Wanda Metropolitano, ver o Atlético de Madrid-Liverpool, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e privar com alguns jogadores, como João Félix ou Felipe.

Veja a fantástica experiência de Alistair e da sua família: