Considerado um peso morto pelo Barcelona, Luis Suárez vive uma nova vida com a camisola do Atlético Madrid. Em Cádiz fez dois golos, chegou aos 16 na liga espanhola e ajudou os colchoneros a chegarem aos 50 pontos - mais dez do que o Real e menos um jogo.



Suárez abriu as hostilidades com um livre direto fantástico e mais tarde fez o 3-1 de penálti. Mas a vitória não foi fácil, porque o Cádiz tem uma boa equipa e recuperou um grande avançado para o futebol espanhol, Álvaro Negredo. O jogador de 35 anos - mais um do que Suárez - fez o 1-1 num remate muito colocado e reduziu para 2-3 já na parte final do jogo e antes de Koke acabar com as dúvidas no 2-4 (FILME DO JOGO).



O momento decisivo terá sido, porém, outro. Com o jogo em 1-1, o árbitro assinalou penálti contra o Atlético, mas o VAR sugeriu que visse as imagens e a decisão foi revertida. Gil Manzano considerou que a bola bateu no braço de Koke porque o membro estava apoiado no relvado e em posição natural.



O Cádiz não teve penálti e logo a seguir Saul Ñiguez fez o 1-2 num golo de sorte, muita sorte. Falta dizer que João Félix saiu aos 60 minutos e poucos deram por ele. Viu um amarelo por protestos e pouco mais.



No outro jogo da tarde, Getafe e Alavés empataram a zero.