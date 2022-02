O dinamarquês Daniel Wass, que passou pelo Benfica, teve uma estreia para esquecer com a camisola do At. Madrid, depois de ter trocado o Valência pelos colchoneros.

O lateral foi lançado por Simeone ao intervalo, mas sofreu uma entrada dura de Ferrán Torres em cima do minuto 90 e agora há a suspeita de que possa ter feito uma lesão grave no joelho direito.

Wass aguentou em campo até ao fim da partida – apesar das visíveis dificuldades, como ver no vídeo associado a este artigo -, mas após o apito final o At. Madrid informou que o jogador sofreu uma entorse no joelho e que será sujeito a exames complementares na segunda-feira.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN)