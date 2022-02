O Barcelona venceu neste domingo o At. Madrid por 4-2, num jogo em que Xavi estreou os reforços Adama Traoré e Aubameyang, enquanto Simeone lançou pela primeira vez Daniel Wass e Reinildo.

Em Camp Nou, até foram os colchoneros a inaugurar o marcador, graças a um golo de Carrasco logo aos 8m.

Dois minutos depois, os laterais do Barça vestiram a pele de herói: Dani Alves cruzou para Jordi Alba marcar um go-la-ço e empatar a partida.

E aos 20m, foi a vez de Traoré deixar o seu nome associado pela primeira vez a um golo do Barcelona neste regresso ao clube em que se formou, assistindo para a reviravolta assinada por Gavi.

Em cima do intervalo, a ‘remontada’ culé ganhou mais força, com Ronald Araujo a fazer o 3-1, para logo a abrir a segunda parte, Dani Alves começar a dar contornos de goleada ao resultado.

O lateral brasileiro voltaria a estar em evidência aos 69m, quando foi expulso com cartão vermelho direto devido a uma entrada duríssima de pitons na perna de Carrasco, numa altura e que Suárez já tinha reduzido para 4-2, mas o At. Madrid já não foi a tempo de se salvar da derrota.

Este resultado permite ao Barcelona ultrapassar o At. Madrid e assumir o quarto lugar de La Liga, com 38 pontos, mais dois do que os colchoneros.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN)