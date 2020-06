O Barcelona regressou este sábado ao relvado do Camp Nou para treinar, 91 dias depois do último jogo disputado no estádio.

A liga, que foi suspensa devido à pandemia da covid-19, vai ser retomada na próxima semana, mas o plantel já foi matando saudades de casa.

E Messi, numa mensagem nas redes sociais, deu precisamente conta desse sentimento:

«Tive tantas saudades. Que vontade de voltar a jogar aqui», escreveu o jogador argentino.