O Barcelona revelou que Ansu Fati se lesionou no joelho esquerdo num treino e será baixa «por tempo indeterminado».

De acordo com o comunicado do conjunto blaugrana, o jovem internacional espanhol sofreu uma contusão no joelho e, por isso, junta-se a Pedri e Dembélé nas baixas para a equipa de Xavi.

O Barcelona, líder da Liga espanhola, joga neste domingo com o Almeria.