Joan Laporta confirmou nesta quinta-feira que o Barcelona vai ter de jogar fora do Camp Nou durante um ano. A «casa» dos blaugrana vai ser alvo de obras de melhoramento, o que vai obrigar o Barça a mudar-se para o Estádio Olímpico de Montjuic entre junho de 2023 e junho ou setembro de 2024.

«Em princípio, só estaremos uma época em Montjuic. É possível que não voltemos a Camp Nou até setembro de 2024, mas só acontecerá se houver algum atraso no plano da terceira fase das obras. Em princípio, voltaremos em junho», declarou o presidente do clube, em conferência de imprensa.

O Barcelona vai então mudar-se durante um ano para o histórico recinto construído para a Expo de 1929 e que foi remodelado para receber os Jogos Olímpicos de 1992.

Depois disso, o Montjuic tornou-se casa do rival do Barcelona, o Espanhol, entre 1998 e 2009, enquanto o novo estádio do clube esteve a ser construído.

De referir que as obras nas imediações do estádio Camp Nou vão arrancar já em junho e decorrerão pelo menos até 2026.

[em atualização]