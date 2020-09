Ivan Rakitic despediu-se esta quarta-feira do Barcelona, onde jogou os últimos seis anos, antes de ter decidido regressar ao Sevilha, o seu primeiro clube em Espanha. Em conferência de imprensa no Camp Nou, o internacional croata explicou os motivos da saída, garante que sai sem qualquer rancor e recordou os melhores momentos que passou no clube catalão.

«Todos os que me conhecem sabem que dei tudo pelo Barça. Vivo o futebol 24 horas por dias, mesmo quando estou em família. Adoro o futebol desde os quatro anos. Quero a agradecer a oportunidade que me deram para me despedir de todos os que têm o Barça no coração. Foram seis anos em que esta foi a minha casa», começou por destacar ao lado do presidente Bartomeu.

O jogador, que se destaca como o quarto estrangeiro com mais jogos pelo clube, recordou depois os bons momentos que passou no clube. «Ganhar todos estes títulos foi uma experiência única. É difícil escolher um momento. É a equipa onde estive mas tempo e nestes seis anos tive momentos muito bonitos. Se tiver de escolher um será o dia de Berlim, mas também o do Japão. A Supertaça Europeia, cada liga que conquistámos…lembro-me do primeiro título, a Taça do Rei. Estou orgulhoso com tudo o que consegui», prosseguiu.

Uma conferência ensombrada pela possível saída de Messi, num dia em que o pai do jogador chegou à cidade. «Cada jogador faz a sua própria análise, eu achei que era o meu momento. O que vai fazer Messi ou os outros jogadores não sei., terão de perguntar a eles. Respeito a decisão de todos os jogadores, são decisões que cabe a cada um tomar», referiu.

A fechar uma garantia: «tenho o máximo respeito pelo Barça e não vou celebrar nenhum golo. Levo o Barça no coração. Estarei atento a tudo o que se passa aqui», destacou ainda.