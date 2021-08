O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que teria de aceitar um acordo da Liga Espanhola para hipotecar os direitos televisivos do clube por 50 anos para poder segurar Lionel Messi, mas foi contrariado pelo próprio presidente do organismo.

Javier Tebas nem esperou pelo fim da conferência de Laporta para o desmentir, através das redes sociais.

«Olá, Joan Laporta. Sabes que a operação com o fundo CVC não hipoteca os direitos de TV do Barcelona por 50 anos. O que faz é valorizar os direitos de TV para todos os clubes e assim poderias hipotecá-los aos bancos e resolver a vossa grande dívida (do Barcelona)», escreveu Tebas no Twitter.

Entretanto, Laporta foi interpelado sobre o tweet e respondeu ao presidente da Liga durante a conferência de imprensa.

«Olá, Javier, quero dizer-te que não interpretamos assim. Houve conversas entre os nossos executivos e quem está a conduzir a negociação com a CVC e deram-nos essas respostas. O negócio comporta riscos que não queremos assumir. Posso entender as formulações jurídicas engenhosas que estás a articular, mas o que está aqui em causa é hipotecar os direitos de TV do Barça por meio século. Não podemos hipotecarmo-nos. Dir-te-ia ainda, queridíssimo Javier, que a receita com a operação CVC é muito inferior ao que nós cremos que deveria ser.»