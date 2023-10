Granada e Barcelona empataram na 9.ª jornada de La Liga, num duelo eletrizante, com quatro golos (2-2).

Bryan Zaragoza bisou para a equipa de André Ferreira (1m e 29m), com o Barça a responder apenas em cima do intervalo, por intermédio do jovem Lamine Yamal, na sequência de uma assistência de João Félix (45+1m).

A equipa catalã, que contou igualmente com João Cancelo no onze, resgatou um ponto já ao cair do pano, ao minuto 85, com um golo de Sergi Roberto (85m).

João Félix ainda festejou o 2-3, no período de descontos, a passe de Cancelo, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Ferrán Torres, que se fez ao lance.